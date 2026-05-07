Львова-Белова сообщила о количестве пострадавших и погибших детей с начала СВО Львова-Белова: с начала СВО 85 российских детей погибло, 503 получили ранения

Москва7 мая Вести.С февраля 2022 года по 2025 год от преступных действий украинской стороны погибло 85 российских детей, 503 ребенка получили ранения. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью ИС "Вести".

Эту информацию омбудсмен предоставила на встрече со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье.

Встреча действительно прошла в конструктивном ключе. Прежде всего, нам было важно показать, что мы открыты, что нам нечего скрывать. И я поделилась преступлениями украинской стороны в отношении наших семей, детей. Прежде всего говорили о детях погибших, о детях раненых. А у нас с начала специальной военной операции (СВО) 85 детей погибло рассказала она

503 российских ребенка были ранены из-за действий Киева, добавила Львова Белова.

Омбудсмен оценила встречу со спецпредставителем ООН как конструктивную, однако отметила, что итоги ее визита не получили международной реакции.