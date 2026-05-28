Москва28 маяВести.Жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за период с 2014 года стали 253 ребенка.
Такие данные привела уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости.
С 2014 года по сегодняшний день в результате атак ВCУ погибло 253 ребенкасказала она
По информации омбудсмена, за прошедшие 12 лет 1059 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести из-за украинских ударов.
Морозова добавила, что с начала специальной военной операции (СВО) от агрессии ВСУ погибло 162 ребенка, еще 606 детей получили травмы.
Ранее сообщалось, что в ходе суточных обстрелов ВСУ в ДНР были ранены дети.