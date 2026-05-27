Омбудсмен: с 2014 года от действий ВСУ погибли 74 ребенка, 285 пострадали

В ЛНР 74 ребенка погибли и 285 пострадали с 2014 года Омбудсмен: с 2014 года от действий ВСУ погибли 74 ребенка, 285 пострадали

Москва27 мая Вести.На территории Луганской Народной Республики с 2014 года от действий ВСУ погибли 74 ребенка. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

За четыре года - с 2022 по 2026 года - погибли 38 детей.

С 2014 года по настоящее время на территории ЛНР пострадали 285 детей, с 2022 года по настоящее время - 178 сказала Швенк

26 мая пострадал студент луганского вуза, подорвавшись на неизвестном предмете на берегу реки Северский Донец. 19-летний парень получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения кистей рук и ссадины и был доставлен в больницу.