Врачи борются за жизнь мальчика, пострадавшего при ударе ВСУ по Старобельску Яна Лантратова: врачи борются за жизнь мальчика, пострадавшего из-за удара ВСУ

Москва25 мая Вести.Врачи больницы в Луганской Народной Республике борются за жизнь мальчика, получившего ранения в результате атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщила ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее данным, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Есть, конечно, тяжелые пациенты, особенно мальчик, который сейчас подключен к аппарату гемодиализа, за его состоянием смотрят врачи, они борются за его жизнь рассказала Лантратова

Омбудсмен назвала теракт ВСУ в Старобельске охотой на детей.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

В МИД РФ заявили, что эта атака стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.