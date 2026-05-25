Москва25 маяВести.Врачи больницы в Луганской Народной Республике борются за жизнь мальчика, получившего ранения в результате атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщила ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее данным, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Есть, конечно, тяжелые пациенты, особенно мальчик, который сейчас подключен к аппарату гемодиализа, за его состоянием смотрят врачи, они борются за его жизньрассказала Лантратова
Омбудсмен назвала теракт ВСУ в Старобельске охотой на детей.
ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.
В МИД РФ заявили, что эта атака стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.