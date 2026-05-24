Лантратова: теракт ВСУ в Старобельске - охота с перерывом на перезарядку

Москва24 мая Вести.Атака Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске была не случайностью, а охотой с перерывом на перезарядку, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что удар по общежитию шел в три волны.

Это не была ошибка ПВО. Не был случайный залп. Это была охота. С перерывом на перезарядку, чтобы выбегающих было легче накрыть написала Лантратова в мессенджере MAX

Ранее Лантратова заявила, что теракт ВСУ в Старобельске войдет в обвинительное заключение против Киева.