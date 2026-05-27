Москва27 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила ИС "Вести", что жители разных стран, в том числе США, поддерживают Старобельск.

ВСУ 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. В результате погиб 21 человек, пострадали 65.

Вчера мне писали люди из разных стран. Мне из Соединенных Штатов писали обычные граждане, которые говорили: "Мы сердцем и душой со Старобельском". Многие блогеры иностранные присылают мне фотографии из этого колледжа, когда там происходило патриотическое мероприятие "Зарница", и говорят: "Вот у нас в СМИ ссылаются на то, что вот это про военную базу". Я им объясняю, что это мероприятие "Зарница", там не было ничего, связанного с военнослужащими.