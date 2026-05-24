Москва24 маяВести.Иностранные журналисты могут убедиться в отсутствии военных объектов в районе атакованного ВСУ колледжа в Старобельске, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Мне хочется спросить представителей западных структур, когда я нахожусь здесь, на месте преступления: а где те военные объекты, про которые вы говорите? Ну где они? Они не находятся здесь, их нет в ближайшем окружении. Международные журналисты смогут в этом убедитьсясказала омбудсмен
Она отметила, что некоторые пишут о том, что работали ПВО, что якобы ПВО сбили эти БПЛА.
Чтобы ПВО сбили эти БПЛА, во-первых, рядом должны быть военные объекты, которых здесь просто нетотметила Лантратова
Ранее сообщалось о прибытии порядка 50 иностранных журналистов из 19 стран, которые уже приступили к осмотру места атаки ВСУ в Старобельске ЛНР.
Как сообщалось, в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР число погибших увеличилось до 21, еще 42 человека пострадали. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.