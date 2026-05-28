Лантратова назвала важным сигналом реакцию ООН на удар по Старобельску Лантратова назвала важным сигналом реакцию ООН на удар по Старобельску

Москва28 мая Вести.Принципиально важным сигналом назвала реакцию Верховного комиссара ООН по правам человека на удар ВСУ по Старобельску уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских боевиков в Старобельске​​​.

Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал написала она в своем канале на платформе "Макс"

По ее мнению, после заявления Верховного комиссара и другие международные чиновники и правозащитные структуры наконец-то найдут в себе смелость признать очевидное и осудить эту варварскую террористическую атаку против детей.

В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Возраст пострадавших учащихся - от 15 до 22 лет.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удар по колледжу не был случайным. Дроны не сбились с курса и не отклонились в результате работы систем радиоэлектронной борьбы. Военных целей вблизи общежития педагогического колледжа тоже не было – как не было и объектов, связанных со спецслужбами.