Москва28 маяВести.Принципиально важным сигналом назвала реакцию Верховного комиссара ООН по правам человека на удар ВСУ по Старобельску уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских боевиков в Старобельске.
Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигналнаписала она в своем канале на платформе "Макс"
По ее мнению, после заявления Верховного комиссара и другие международные чиновники и правозащитные структуры наконец-то найдут в себе смелость признать очевидное и осудить эту варварскую террористическую атаку против детей.
В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Возраст пострадавших учащихся - от 15 до 22 лет.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удар по колледжу не был случайным. Дроны не сбились с курса и не отклонились в результате работы систем радиоэлектронной борьбы. Военных целей вблизи общежития педагогического колледжа тоже не было – как не было и объектов, связанных со спецслужбами.
Кровавое преступление убедительно продемонстрировало, что неонацистский режим Зеленского чувствует вседозволенность и абсолютную благосклонность со стороны всех натовских кураторов.заявила Мария Захарова