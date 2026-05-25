Матвиенко: МО РФ ответило на теракт ВСУ в Старобельске и продолжит это делать

Москва25 мая Вести.Минобороны РФ ответило на удар ВСУ по колледжу в Старобельске и продолжит это делать, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села.

Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени сказала она

Матвиенко назвала трагедию в колледже Старобельска чудовищным террористическим актом.

Жертвами подлой варварской атаки на педагогический колледж стали наши девочки и мальчики, атаки целенаправленной - против беззащитных невинных детей подчеркнула спикер Совета Федерации

По ее словам, к ответственности надо призвать и европейских спонсоров киевского режима, так как они все отказались осудить это варварство.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

После этого Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по объектам военного назначения на Украине с использованием ракетного вооружения и беспилотников, включая комплекс "Орешник". Целями стали пункты управления командования сухопутных войск, объекты вражеской разведки и другие элементы военной инфраструктуры.