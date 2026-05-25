МИД РФ: Россия нанесет удары по центрам принятия решений в Киеве

Москва25 мая Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве, говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны (МИД РФ).

Новые удары будут продолжением ответных мер на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Как отмечается в заявлении, этот инцидент "переполнил чашу терпения".

Председатель СФ Валентина Матвиенко ранее 25 мая отметила, что Минобороны РФ ответило на удар ВСУ по колледжу в Старобельске и продолжит это делать.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

После этого Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по объектам военного назначения на Украине с использованием ракетного вооружения и беспилотников, включая комплекс "Орешник". Целями стали пункты управления командования сухопутных войск, объекты вражеской разведки и другие элементы военной инфраструктуры.