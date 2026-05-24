Медведев об ответе России на атаку ВСУ на Старобельск: надо бить еще сильнее

Москва24 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ответ России на удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, призвал бить еще сильнее. Об этом политик написал в мессенджере MAX.

Он обратил внимание, что киевский режим намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ, поскольку, подчеркнул политик, таким образом Киеву проще просить средства и вооружение у Запада, воровать, оправдываться и консолидировать часть электората вокруг нынешней власти.

Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее. Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени написал Медведев

В ночь на 22 мая украинские войска атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. По последним данным МЧС РФ, число погибших возросло до 21. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.

Позже военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный заявил, что в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. Он уточнил, что мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 беспилотных летательных аппаратов, направленных на цели в регионе.