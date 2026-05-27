Меркурис о заявлении МИД РФ об ударах по Киеву: не ультиматум, а предупреждение

Москва27 мая Вести.Предупреждение МИД РФ о продолжении ударов возмездия по Киеву не стоит воспринимать как ультиматум, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что все адресаты этого заявления должны отнестись к нему со всей ответственностью, а также отдавать себе отчет в том, что теперь реакция России на теракты украинских боевиков будет намного более серьезной.

Повторю еще раз: этим людям – дипломатам, иностранным гражданам, жителям Киева – не предъявили ультиматум, а предупредили о том, что случится сказал Меркурис

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

24 мая Минобороны России сообщило об ударе возмездия по целям на Украине ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В сообщении было сказано, что удар нанесен в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ.

25 мая в МИД России заявили, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Новые удары будут продолжением ответных мер на атаку украинских боевиков на колледж в Старобельске. Как отметили в заявлении, этот инцидент "переполнил чашу терпения".