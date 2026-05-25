Москва25 мая Вести.Террористический удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) невозможно оправдать даже на Западе, пишет итальянская газета AntiDiplomatico.

Как отмечается в публикации, "ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу" в западном обществе, предпочитающем замалчивать преступления Киева, однако убийство детей и нанесение серьезных травм – это острая тема, реальность, которую не получится "сгладить на уровне повествования".

Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии – или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня написала автор материала

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 60 пострадали.

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима. После этого российские Вооруженные силы нанесли удар возмездия, в том числе с помощью баллистических ракет "Орешник". РФ поразила военные объекты, авиабазы и предприятия ОПК на Украине, сообщили в Минобороны.