Москва23 маяВести.Становится неловко и стыдно за европейских членов Совета безопасности (СБ) ООН, уровень цинизма которых зашкаливает, поскольку ни один из них не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное. Но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельскеотметил Небензя на заседании СБ ООН
ВСУ нанесли накануне удары по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
Удары нанесены 16 беспилотниками (БПЛА) самолетного типа. В общежитии находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шестеро человек погибли, 15 детей числятся пропавшими без вести.