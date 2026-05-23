Небензя: мне стыдно за Запад, который не осудил убийство детей в Старобельске

Москва23 мая Вести.Становится неловко и стыдно за европейских членов Совета безопасности (СБ) ООН, уровень цинизма которых зашкаливает, поскольку ни один из них не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности​​​. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное. Но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске отметил Небензя на заседании СБ ООН

ВСУ нанесли накануне удары по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Удары нанесены 16 беспилотниками (БПЛА) самолетного типа. В общежитии находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шестеро человек погибли, 15 детей числятся пропавшими без вести.