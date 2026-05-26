Полянский: в ОБСЕ сделали вид, что погибших в Старобельске нет

Полянский: в ОБСЕ сделали вид, что не заметили погибших в Старобельске Полянский: в ОБСЕ сделали вид, что погибших в Старобельске нет

Москва26 мая Вести.Швейцарское председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры с погибшими детьми в Старобельске после обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом заявил постпред при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, председательство ОБСЕ отказалось осудить удар по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных.

Швейцарское председательство, профильные структуры организации сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир заявил Полянский, выступая на совместном заседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ в Вене

Отговорки председательства ОБСЕ Полянский назвал смехотворными, учитывая тот факт, что в других ситуациях организация сразу же принимает на веру любые утверждения киевского режима, что является вершиной цинизма. Подобная слепота, подчеркнул российский постпред, затронула и западные СМИ, которые никого не направили в Старобельск, несмотря на приглашения.

По мнению представителя России при ООН Василия Небензи, западные столицы могут бесконечно говорить о правах ребенка, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети делятся на удобные и неудобные жертвы.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского колледжа и общежития. В результате атаки погиб 21 человек, еще 42 пострадали.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.