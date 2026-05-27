Полянский: весь зал слушал российскую позицию на заседании ОБСЕ по Старобельску

Москва27 мая Вести.Российскую позицию по теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске на спецзаседании Постсовета ОБСЕ слушал весь зал. Об этом рассказал постпред России при организации Дмитрий Полянский.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что представители Запада на заседании повторяли "свои привычные мантры", а обстановка была эмоциональной.

Зал был полный ... Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов заявил Полянский

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва сделает все возможное, чтобы наказать причастных к теракту в Старобельске.

Он также назвал полным позором реакцию стран Запада на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа. Он отметил, что в политической картине мира западных представителей "дети делятся на удобные и неудобные жертвы".