Небензя: РФ сделает все, чтобы наказать причастных к теракту в Старобельске

Москва26 мая Вести.Россия сделает все возможное, чтобы наказать причастных к теракту в колледже и общежитии в Старобельске, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Россия приложит все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь всех причастных к ответственности, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, предоставлял политическое прикрытие, пытался скрыть информацию о трагедии сказал он журналистам

Небензя добавил, что ему становится неловко и стыдно за европейских членов Совбеза ООН, уровень цинизма которых зашкаливает, поскольку ни один из них не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске.

Ответственность за теракт в Старобельске должны понести и европейские спонсоры киевского режима, заявила ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, западные кураторы Киева, отказавшись осудить теракт, только подтвердили "осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима".

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21, пострадали 65 детей.