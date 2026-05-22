Небензя заявил, что на Украине радуются ударам по гражданским

Москва22 мая Вести.На Украине радуются атакам на мирное население, а европейские союзники Киева игнорируют преступления неонацистов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, созванного по запросу России в связи с преднамеренными ударами ВСУ по общежитию в Старобельске.

Он подчеркнул, что киевский неонацистский режим никогда не прекращал атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру России.

На Банковой открыто выражают радость по поводу гибели женщин, детей и стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Только в апреле в результате преступных действий украинских боевиков было убито как минимум 100 мирных жителей, включая 8 детей сказал Небензя

Он добавил, что получили ранения 667 человек, среди которых 34 несовершеннолетние. Кроме того, за минувшую неделю от ударов вражеских беспилотников пострадали 234 гражданина РФ, включая 18 детей. Убит 31 человек, среди них два ребенка.

Гибель людей - это всегда трагедия. Тем больше недоумения вызывают циничные комментарии отдельных европейских коллег, которые, очевидно, разделяют мирных жителей на тех, убийства которых они осуждают, и тех, истребление которых они игнорируют отметил постпред

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в городе Старобельск не был случайным. Глава государства подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с местом атаки нет.