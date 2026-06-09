Небензя: российская армия нанесла удары по 10 предприятиям ВПК в Киеве

Небензя рассказал Совбезу ООН об ударах ВС РФ по 10 военным предприятиям Киеве Небензя: российская армия нанесла удары по 10 предприятиям ВПК в Киеве

Москва9 июн Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) за последнее время нанесли удары по 10 объектам военного назначения на территории Киева.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской тематике, созванном по инициативе представителей стран Запада.

Трансляция выступления дипломата в рамках мероприятия велась на официальном сайте ООН.

По словам Небензи, в ходе ударов были поражены 10 предприятий, которые занимались производством военной продукции, включая ударные беспилотные летательные аппараты.

Постпред отметил, что такие действия являются ответом на террористические акты со стороны Киева.

Дипломат подчеркнул, что российские силы используют высокоточное оружие для поражения объектов оборонно-промышленного комплекса, топливной и транспортной инфраструктуры, а также военных аэродромов, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Небензя также сообщил, что в период с 25 по 31 мая в результате осуществленных украинскими боевиками обстрелов территории России пострадали 217 мирных жителей, 35 человек, включая 3 детей, погибли, 182 были ранены.

Представитель России отметил, что страны Запада и секретариат ООН предпочли не обратить внимания на эти трагические события.