Небензя: Киев с помощью БПЛА делает бои игрой с бонусами за поражения

Москва20 мая Вести.Основным средством Киева для нанесения ущерба мирному населению остаются ударные беспилотники, а сами боевые действия превращаются в игру с бонусной системой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что в апреле от украинских дронов пострадал 701 гражданский, 87 из них погибли. Таким образом, 9 из 10 жертв украинской агрессии приходятся на атаки БПЛА.

Это происходит на фоне бесчеловечного тренда на "геймификацию" или превращение в игру боевых действий сказал он

Небензя пояснил, что в рамках украинской программы "Армия дронов" каждое подтвержденное поражение цели приносит оператору бонусные баллы. Их затем можно обменивать на более продвинутые беспилотники.

По его словам, такая практика подрывает фундаментальные принципы ведения войны, поскольку мотивация операторов смещается с соблюдения международного права на выгодность цели. С моральной точки зрения, добавил Небензя, это деформирует восприятие человеческой жизни, и операторы ВСУ фактически ведут охоту за гражданскими транспортными средствами.

Ранее Небензя заявил, что на Украине отсутствует политическая сила, которая защитила бы население от "людоедского замысла". По его словам, сценарий нынешней киевской власти приведет к трагедии.