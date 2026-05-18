Мирошник обвинил Киев в эскалации террористической войны

Москва18 мая Вести.Киевский режим ударами по мирным жителям и гражданским объектам активно движется в сторону эскалации террористической войны. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его информации, в Донецкой Народной Республике в течение прошедших суток один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атак украинских дронов.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим совершает военные преступления. Мирошник добавил, что ответные действия со стороны РФ по расположениям украинских террористов "не заставят себя долго ждать".

Ранее стало известно, что в селе Нежеголь Белгородской области FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Как сообщалось, водитель погиб на месте от полученных ранений.