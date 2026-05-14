Мирошник рассказал о новых внезапных атаках БПЛА ВСУ по гражданским

Москва14 мая Вести.ВСУ постоянно меняют тактику при беспилотных атаках на мирное население Белгородской области. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Накануне от атак дронов пострадали шесть человек, также есть погибшие среди тех, кто попал под удар во время поездки на легковом транспорте, уточнил он.

Люди рассказывают, во-первых, что у них (у ВСУ - прим.ред.) постоянно меняется тактика… Дроны, к примеру, поднимаются на высоту — где-то 2,5—3 км, — заходят над населенным пунктом и практически атакуют, как штурмовики, атакуют прямо с высоты. Резко опускаются вниз и летают дальше. Уже между домами и просто атакуют, бьют в окна, если видят гражданского рассказал Мирошник

Такие ситуации происходят ежедневно. По словам посла, по данным инцидентам с ВСУ невозможно договариваться, "нужно воздействовать".