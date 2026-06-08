Небензя: обстрелы ВСУ с 25 по 31 мая привели к гибели 35 мирных жителей РФ

Небензя: ВСУ за неделю убили 35 мирных россиян, включая троих детей Небензя: обстрелы ВСУ с 25 по 31 мая привели к гибели 35 мирных жителей РФ

Москва8 июн Вести.Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период с 25 по 31 мая привели к гибели 35 мирных жителей России, в том числе троих детей. Получили ранения 182 человека, среди которых также есть несовершеннолетние, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Трансляция его выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу Запада, ведется на сайте международной организации.

За период с 25 по 31 мая от обстрелов ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, погибли 35 человек, в том числе трое детей, ранены 182 человека, включая и несовершеннолетних сказал Небензя

Он отметил, что Киев выпустил по гражданским объектам 3 754 боеприпаса. Российский постпред указал на то, что "страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить" погибших от действий украинских боевиков.

Небензя заявил, что Москва требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима [Владимира] Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиеве".

Постпред России подчеркнул, что замалчивание убийств Украиной мирных жителей и "уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц".

Ранее Небензя в ООН осудил игнорирование со стороны западных элит трагедии в Старобельске.