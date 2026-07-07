Почти 40 мирных жителей, включая ребенка, погибли из-за ударов ВСУ за неделю Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 38 мирных жителей, включая ребенка

Москва7 июл Вести.Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю погибли 38 мирных жителей, включая ребенка, еще 270 человек ранены, среди них восемь несовершеннолетних, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, которые приводит ТАСС, чаще всего мирные жители гибли или получали увечья при налетах украинских ударных дронов.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один несовершеннолетний сказал Мирошник

Посол подчеркнул, что за неделю Киев выпустил по России почти 5 тысяч различных боеприпасов. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

В ночь на 7 июля врио главы Белгородской области Александр Шуваев заявил, что из-за массированного ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по региону пострадали трое мирных жителей.