Мирошник: более 290 человек пострадали от атак ВСУ за неделю

Антирекорд: Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю Мирошник: более 290 человек пострадали от атак ВСУ за неделю

Москва23 июн Вести.Более 290 мирных жителей пострадали за минувшую неделю в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, этот показатель стал самым высоким с начала 2026 года.

За прошедшие семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей. Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала 2026 года сказал Мирошник

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны с 7 утра до 20 часов вечера 22 июня уничтожили 141 украинский дрон над регионами России.