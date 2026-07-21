Мирошник: ВСУ усилили удары, за неделю пострадали более 400 мирных жителей

Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали более 400 мирных жителей России Мирошник: ВСУ усилили удары, за неделю пострадали более 400 мирных жителей

Москва21 июл Вести.За прошедшую неделю от террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России пострадали более 400 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Киев, проигрывая на военных направлениях, усиливает обстрелы российских гражданских объектов. За неделю существенно выросло число пострадавших от атак жителей России, отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Число прилетов по ним перевалило за тысячу в сутки. От нанесенных ударов за неделю пострадали более 400 мирных жителей сообщил Мирошник

Полученную от Запада военную помощь Киев использует "не для обороны, а для атак по гражданскому населению России", указал дипломат.

20 июля с 8.00 до 20.00, по данным Минобороны РФ, над регионами России был уничтожен 161 украинский беспилотник. В ночь на 20 июля над российскими регионами средства ПВО сбили 381 дрон ВСУ.