Удары ВСУ затронули 42 региона России с апреля по июль, сообщил Мирошник Мирошник: террористические удары ВСУ затронули 42 региона РФ за апрель-июль

Москва3 июл Вести.Террористические удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) затронули гражданскую инфраструктуру на территории 42 российских регионов за последние три месяца. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.

Мирошник указал, что такие данные свидетельствуют о смещении основных военных усилий киевского режима в плоскость террористической войны.

За минувшие 3 месяца террористическими ударами были затронуты гражданские объекты на территории 42 российских регионов сказал дипломат

По его словам, для ударов по гражданским объектам и покушений на жизнь мирного населения применялось вооружение, передаваемое Киеву Западом. Мирошник также обратил внимание на преднамеренный характер преступлений, совершаемых ВСУ в отношении российских регионов, как "примыкающих к линии боевого соприкосновения, так и далеко за пределами зоны специальной военной операции".

Кроме того, дипломат сообщил, что террористические действия украинских войск привели к гибели 422 жителей РФ в период с апреля по июнь.