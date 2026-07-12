Мирошник заявил о росте террористических атак ВСУ на регионы РФ Мирошник: террористические атаки ВСУ на регионы РФ с июня выросли на 20%

Москва12 июл Вести.Число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) против регионов России за июнь и начало июля выросло как минимум на 20%. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, речь идет об эскалации террористических атак против России.

Можно говорить именно о том, что сейчас происходит эскалация террористических действий. И мы это наблюдаем на протяжении - это точно июнь, первая неделя июля - вот здесь мы видим практически увеличение где-то процентов на 20, если не больше. То есть у нас еженедельная статистика, если это можно назвать статистикой, потому что ранения и убийства людей гражданских очень тяжело называть статистикой сказал Мирошник

Ранее в ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям киевского режима, Родион Мирошник заявил: Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств и создают невыносимые условия для гражданского населения.