Москва11 июл Вести.Пентагон на своем официальном сайте опубликовал новую подборку рассекреченных документов относительно наблюдений за неопознанными летательными объектами (НЛО).

В общей сложности были обнародованы 40 файлов - 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Все документальные свидетельства паранормальных явлений поступали от различных спецслужб - Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного бюро (ЦРУ), Пентагона, американского космического агентства NASA, а также Министерства энергетики.

Среди файлов есть видео наблюдения за необъяснимыми объектами в различных частях мира - на Тихом и Атлантическом океанах, Ближнем Востоке. Наиболее свежие свидетельства датированы 2025 годом, инциденты были зафиксированы у границ Китая. Так, на одном из видео показано, как военный датчик отслеживает "область контраста, напоминающую шестиконечную звезду" над Желтым морем. Другой объект, по-видимому, отслеживал что-то над Восточно-Китайским морем в течение нескольких минут.

Наиболее примечательным из файлов является отчет Министерства энергетики об инциденте в сентябре 2015 года в штате Техас, когда два сотрудника преследовали неопознанный объект, вторгшийся в воздушное пространство над предприятием Pantex, связанным с ядерным оружием. Согласно отчету, объект не издавал звуков, а наблюдатели не смогли определить принцип его движения.

Также приводятся свидетельства военного пилота, который в 2019 году увидел неопознанный объект в небе над Восточным побережьем США.

Я заметил объект с характеристиками полета, непохожими ни на что, что я видел за свои 28 лет службы в ВВС и ВМФ написал летчик в отчете

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