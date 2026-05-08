Пентагон в файлах об НЛО рассказал о случае с астронавтами на Луне Пентагон опубликовал кадры с Луны, где запечатлены "неопознанные объекты"

Москва8 мая Вести.США начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. В числе первых обнародованы снимки, сделанные лунной миссией Apollo 17. На них видны неопознанные объекты.

Уточняется, что на фото запечатлены некие "три огня". Правительству не удалось ответить на вопрос о происхождении объектов.

Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи говорится в материалах

В рамках первого пакета министерство войны США опубликовало 162 документа. Военные пообещали, что продолжат выкладывать новые материалы на постоянной основе.