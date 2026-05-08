Москва8 маяВести.Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованные Пентагоном файлы про НЛО. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
Американский лидер отметил, что ни одна предыдущая администрация не решалась на публикацию указанных архивов.
Теперь с этими новыми документами и видео люди смогут сами решить: "Что, черт возьми, происходит?" Веселитесь и наслаждайтесьнаписал Трамп
Он добавил, что это лишь первая часть публикаций правительства о НЛО.
Ранее Министерство войны США начало публикацию документов о неопознанных летающих объектах на своем официальном сайте.