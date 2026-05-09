За сутки сайт с рассекреченными данными США об НЛО посетили почти 500 млн раз

Москва9 мая Вести.Спустя сутки после открытия нового раздела на сайте Пентагона с рассекреченными данными по неопознанным летающим объектам (НЛО) количество посещений площадки достигло почти 500 миллионов. Об этом объявил официальный представитель военного ведомства США Шон Парнелл.

На своей странице в социальной сети X он поделился успехами инициативы президента США Дональда Трампа по рассекречиванию документов об НЛО.

За 24 часа с момента запуска сайт получил почти 500 миллионов посещений! Беспрецедентный уровень интереса. Беспрецедентный уровень прозрачности со стороны администрации Трампа написал Парнелл

Ранее министерство войны США опубликовало первый пакет рассекреченных документов по НЛО, включающий свыше 160 файлов. На сайте были обнаружены снимки, сделанные на поверхности Луны, когда астронавты столкнулись с необъяснимыми явлениями.