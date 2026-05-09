Москва9 маяВести.Порядка 340 миллионов человек посетили сайт с рассекреченными материалами об НЛО за 12 часов после их публикации Пентагоном. Об этом заявил представитель ведомства Шон Парнелл на своей странице в X.
По его словам, интерес к опубликованным данным проявили как жители США, так и пользователи из других стран.
Всего за 12 часов сайт посетили 340 миллионов американцев и искателей истины со всего миранаписал Парнелл
Публикация документов началась в пятницу в рамках ранее озвученного президентом США Дональдом Трампом обещания раскрыть материалы по НЛО.
Ранее Пентагон заявлял, что новые документы по этой теме будут публиковаться регулярно – каждые несколько недель.
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечали, что никаких сенсационных материалов об НЛО опубликовано не было.