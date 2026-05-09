Москва9 мая Вести.Порядка 340 миллионов человек посетили сайт с рассекреченными материалами об НЛО за 12 часов после их публикации Пентагоном. Об этом заявил представитель ведомства Шон Парнелл на своей странице в X.

По его словам, интерес к опубликованным данным проявили как жители США, так и пользователи из других стран.

написал Парнелл

Публикация документов началась в пятницу в рамках ранее озвученного президентом США Дональдом Трампом обещания раскрыть материалы по НЛО.

Ранее Пентагон заявлял, что новые документы по этой теме будут публиковаться регулярно – каждые несколько недель.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечали, что никаких сенсационных материалов об НЛО опубликовано не было.