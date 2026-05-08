В США обнародуют документы по НЛО NYP: Белый дом начнет публиковать рассекреченные документы об НЛО

Москва8 мая Вести.Белый дом в пятницу, 8 мая, приступит к публикации материалов, связанных с НЛО. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на конгрессмена Тима Берчетта.

По его словам, в первую часть рассекреченных данных войдут материалы американских пилотов и, возможно, одно видео. Речь идет о сообщениях военных летчиков о встречах с неопознанными объектами во время службы.

При этом 46 видеозаписей НЛО, публикации которых ранее добивался Конгресс, в первый пакет не войдут. Как ожидается, новые материалы будут обнародоваться постепенно – еженедельно небольшими частями.

Берчетт заявил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия документов, однако выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание по их рассекречиванию.

Ранее глава Белого дома пообещал повысить уровень прозрачности в вопросах неопознанных летающих объектов. Он подчеркнул, что будет опубликовано столько, сколько возможно.