Москва29 апр Вести.В неожиданном заявлении, прозвучавшем на полях официального мероприятия в Белом доме, президент США Дональд Трамп пообещал повысить уровень прозрачности в вопросах неопознанных летающих объектов.

Отвечая на прямой вопрос репортёров, глава государства был краток, но весом:

Думаю, в ближайшем будущем мы опубликуем столько, сколько сможем заявил Трамп

Это обещание звучит на фоне растущего интереса к теме. В феврале этого года экс-президент Барак Обама также подогрел общественные настроения, признавшись в интервью американскому блогеру Брайану Коэну: он искренне верит в существование инопланетян, хотя лично их никогда не наблюдал. Обама, впрочем, тут же внес ясность: за все годы пребывания в Овальном кабинете ему не предъявили неопровержимых доказательств контакта с внеземными цивилизациями.