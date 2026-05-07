Обама заявил, что правительство США не смогло бы скрыть существование пришельцев Обама: правительство США не смогло бы скрыть существование инопланетян

Москва7 мая Вести.Власти США не смогли бы скрыть существование инопланетян. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама в интервью телеканалу CBS.

Он считает, что правительство США "ужасно хранит секреты".

Если бы существовали инопланетяне, инопланетные космические корабли или что-либо подобное, находящееся под контролем правительства Соединенных Штатов, о чем нам было бы известно, мы видели бы снимки и так далее, я заверяю вас: какой-нибудь сотрудник, охраняющий объект, сделал бы фото с одним из пришельцев и отправил бы своей девушке, чтобы произвести на нее впечатление. Это бы просочилось в сеть уверен Обама

При этом ранее экс-президент США сообщал, что инопланетяне существуют. Однако, по его словам, он никогда не видел пришельцев лично. Обама также опроверг слухи о том, что их держат в Зоне 51, отметив, что подземных баз там нет.

После этого действующий лидер США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Барак Обама якобы раскрыл секретные сведения, заявив о существовании инопланетян.