Глава NASA: сведений о разбившихся НЛО и телах инопланетян нет

Москва2 июн Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не располагает какими-либо документами, содержащими информацию о потерпевших крушение на Земле инопланетных кораблях или погибших пришельцах. Об этом заявил директор американского космического ведомства Джаред Айзекман.

На форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне Айзекмана спросили, был ли у человечества контакт с инопланетянами и какие данные об НЛО власти Соединенных Штатов планируют представить общественности.

Президент [США Дональд Трамп] продвигает эту инициативу во всем правительстве: [глава Белого дома говорит] соберите ваши файлы, все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян ответил директор NASA

При этом он отметил, что у его ведомства есть файлы о неопознанных воздушных явлениях (UAP), таких визуальные объекты фиксируют и делают доступными.

В феврале Трамп пообещал показать широкой публике документы о предполагаемых внеземных формах жизни. Он поручив шефу Пентагона Питу Хегсету и всем причастным ведомствам "начать процесс выявления и публикации" материалов, касающихся "инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и НЛО".

В апреле Трамп заявил, что нашел "много интересных документов" и их первые публикации начнутся "очень скоро".

После этого Пентагон опубликовал две порции секретных исторических материалов об НЛО – среди 222 файлов оказалась 116-страничная документация о серии наблюдений на засекреченном объекте в штате Нью-Мексико в 1948–1950 годах.

Агентство национальной безопасности США также рассекретило более 300 страниц разведывательных отчетов о наблюдениях НЛО.

В последнюю неделю мая Белый дом запустил сайт "Пришельцы", оформленный в стиле фантастических фильмов об инопланетянах. Интернет-ресурс оказался проектом американской администрации, который в реальном времени отображает на интерактивной карте аресты нелегалов в США, с которыми активно борется Трамп при поддержке иммиграционной и таможенной службы (ICE).