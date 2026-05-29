"Ходят среди нас": Белый дом запустил сайт с картой арестов "пришельцев" Белый дом запустил новый сайт с информацией об арестованных "пришельцах"

Москва29 мая Вести.Белый дом запустил сайт Aliens ("Пришельцы"), оформленный в стиле фантастических фильмов об инопланетянах. В действительности он представляет собой интерактивную карту арестов нелегальных мигрантов в режиме реального времени.

При заходе на сайт пользователя встречает надпись: "Они ходят среди нас".

В течение 60 лет правительство США хранило тщательно охраняемый секрет. Пришельцы ходили среди нас, жили в наших кварталах и общались с нами в повседневной жизни. Они ходили в те же магазины, учились в одних классах с нашими детьми и вели внешне нормальную человеческую жизнь. За одним исключением – им здесь не место. говорится на главной странице ресурса

На сайте утверждается, что миллионы мигрантов тайно внедрились в американское общество, пока прошлые президенты и чиновники скрывали это "вторжение" от граждан. Президент США Дональд Трамп представлен как первый лидер страны, открыто заявивший об "опасности, которую чужестранцы представляют для каждой американской семьи".

Платформа предлагает американским гражданам напрямую сообщить иммиграционной и таможенной службе США (ICE) о "подозрительных пришельцах" рядом с ними.

Если вы стали свидетелем похищения инопланетянином, не пугайтесь. Пришелец в надежных руках. Мы позаботимся о нем… и благополучно вернем его назад написано на портале американской администрации

Название сайта построено на языковой игре: английское слово "aliens" одновременно означает и "инопланетяне", и "иностранцы" / "нелегальные мигранты".

Запуск интернет-страницы произошел на фоне того, что Пентагон обнародовал засекреченные документы о предполагаемых появлениях неопознанных летающих объектов (НЛО) на территории США.

В начале января в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники ICE провели масштабную операцию против нелегальных мигрантов, которая переросла в уличные беспорядки. Во время столкновений силовик открыл огонь по женщине, пытавшейся скрыться от агентов на машине, – та скончалась от ранений. Позднее от пулевых ранений погиб еще один участник протестов. Протесты против действий иммиграционной службы охватили всю страну. В ответ Трамп пригрозил ввести в Миннесоту вооруженные силы. Власти США решили размещать задержанных нелегалов в тюрьмах-складах более чем в 20 местах в США.

Борьба с нелегальной миграцией стала одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Еще в ноябре 2024 года его команда объявила, что он намерен провести самую масштабную депортацию нелегалов в истории США.