Трамп назвал отличной идеей предложение о переименовании агентов ICE в NICE

Трамп поддержал предложение о переименовании сотрудников ICE в NICE Трамп назвал отличной идеей предложение о переименовании агентов ICE в NICE

Москва27 апр Вести.Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи активистки сменить название службы иммиграционного и таможенного контроля страны (ICE) на аббревиатуру NICE.

В соцсети Truth Social американский лидер сделал репост публикации активистки, которая предложила переименовать ведомство в национальную службу иммиграционного и таможенного контроля – National Immigration and Customs Enforcement​​​. Как она отметила, в таком случае СМИ придется называть сотрудников этой структуры как "NICE agents", что в переводе с английского означает "хорошие агенты".

Отличная идея! Сделайте это написал Трамп на своей странице, прокомментировав пост с инициативой

Действия сотрудников ICE начали широко обсуждаться в США после массовых протестов нелегалов в штате Миннесота. Тогда иммиграционные агенты открыли огонь по двум манифестантам, которые, как утверждают силовики, оказывали сопротивление в ходе проведения рейдов.