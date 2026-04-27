Москва27 апрВести.Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи активистки сменить название службы иммиграционного и таможенного контроля страны (ICE) на аббревиатуру NICE.
В соцсети Truth Social американский лидер сделал репост публикации активистки, которая предложила переименовать ведомство в национальную службу иммиграционного и таможенного контроля – National Immigration and Customs Enforcement. Как она отметила, в таком случае СМИ придется называть сотрудников этой структуры как "NICE agents", что в переводе с английского означает "хорошие агенты".
Отличная идея! Сделайте этонаписал Трамп на своей странице, прокомментировав пост с инициативой
Действия сотрудников ICE начали широко обсуждаться в США после массовых протестов нелегалов в штате Миннесота. Тогда иммиграционные агенты открыли огонь по двум манифестантам, которые, как утверждают силовики, оказывали сопротивление в ходе проведения рейдов.