Москва27 июн Вести.Президент США Дональд Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост нового руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

В соцсети Truth Social американский лидер написал, что у Шройера более 29 лет опыта работы в правоохранительных органах в штате Оклахома​​​.

Я очень рад объявить, что номинировал Лэнса Шройера в качестве нашего следующего директора ICE написал Трамп

Предыдущий руководитель ICE, Тодд Лайонс, в мае покинул свой пост. По информации издания Politico, он был дважды госпитализирован на фоне жесткой миграционной политики Трампа.