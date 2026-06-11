Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении новой кандидатуры на пост главы американской национальной разведки. Юрист и экс-директор комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Штатов Джей Клейтон может занять эту должность, сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

Я рад объявить о номинации очень уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, бывшего главы Sullivan & Cromwell, одной из самых известных и успешных юридических фирм где-либо в мире, и нынешнего прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, на пост следующего директора национальной разведки написал Трамп

Клейтон руководил Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в первый срок президентства Трампа. В настоящее время он занимает должность федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка — одного из самых влиятельных прокурорских постов в стране. В случае утверждения Сенатом ему предстоит координировать работу всех 18 разведывательных ведомств США.