Москва28 июл Вести.Сенат Конгресса США предварительно одобрил кандидатуру Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США. Трансляцию заседания Сената вел телеканал C-SPAN.

За прекращение дебатов и переход к голосованию по вопросу об утверждении Клейтона проголосовал 51 сенатор, против выступили 43 сенатора. Окончательное решение по этому вопросу примут 29 июля.

Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении Клейтона на указанную должность 11 июня. Специальный комитет по разведке Сената 21 июля рекомендовал утвердить предложенного кандидата.

Ранее Клейтон возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а затем занимал должность федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка, это один из самых влиятельных прокурорских постов в США.