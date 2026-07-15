Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал условие для оттепели с РФ Кандидат на пост главы Нацразведки США допустил улучшение отношений с РФ

Москва15 июл Вести.Урегулирование конфликта на Украине может привести к потеплению отношений между Россией и США. Такое мнение высказал кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон.

В письменных ответах на вопросы членов комитета по разведке Сената США, подготовленных к слушаниям по его кандидатуре, Клейтон отметил, что устойчивое урегулирование конфликта может открыть возможности для улучшения российско-американских отношений.

Как я понимаю из ежегодной разведывательной оценки, прочное урегулирование войны на Украине может открыть дверь для оттепели в американо-российских отношениях говорится в заявлении

По его словам, такой сценарий способен создать условия для развития как геостратегического взаимодействия, так и торгово-экономических связей между Москвой и Вашингтоном.

При этом он выразил намерение снабжать киевский режим разведданными, если такой приказ поступит со стороны американского президента.

Моя роль в качестве директора Нацразведки будет заключаться в том, чтобы снабжать президента, других лиц, отвечающих за политику в сфере национальной безопасности, и - в рамках указаний президента - иностранных партнеров, вроде Украины, критической информацией и аналитическими данными, достоверно отражающими планы и намерения России подчеркнул Клейтон

В июне президент США Дональд Трамп выдвинул Клейтона на пост главы американской Нацразведки. До этого он занимал должность юриста и экс-директора комиссии по ценным бумагам и биржам.