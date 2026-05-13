Войтоловский рассказал, когда США решат резко активизировать диалог с Россией Эксперт Войтоловский считает, что США усилят диалог с РФ при поражении Киева

Москва13 мая Вести.США при очевидном поражении киевского режима приложат все усилия для активизации диалога с Россией. Такое мнение озвучил ИС "Вести" директор ИМЭМО имени Примакова РАН Федор Войтоловский.

Он обратил внимание, что у Украины нет условий для обеспечения боеспособности и защиты территорий, которые еще находятся под контролем ВСУ.

Может произойти обвал фронта с очень серьезным военным и политическим ущербом для Украины… И если угроза такого развития событий станет весьма явной и неизбежной, я уверен, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы резко активизировать диалог с Москвой по этому вопросу, по формату поиска урегулирования сообщил Войтоловский

Он напомнил о высказывании лидера США Дональда Трампа о новых территориях.

Руководство Соединенных Штатов понимает, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области не могут вернуться уже в том виде, в котором существовали в составе Украины, что это уже давно находящиеся под контролем России регионы, интегрированные в Российскую Федерацию. И тут вопрос, что признавать де-факто, а что признавать де-юре? заключил он

Ранее Трамп ответил на вопрос журналистов о том, достиг ли он понимания с российским президентом Владимиром Путиным насчет принадлежности Донбасса.