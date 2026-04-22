Москва22 апр Вести.Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в интервью информационной службе "Вести" оценил военный потенциал Ирана, оставшийся после атак, нанесенных Соединенными Штатами.

По словам эксперта, нельзя недооценивать результативность действий американцев – они нанесли серьезный ущерб военной инфраструктуре Ирана.

Трамп не лукавит, когда говорит, что уничтожена значительная часть военно-морского флота Ирана, уничтожена значительная часть авиации и уничтожена значительная часть систем противовоздушной и противоракетной обороны. Но не уничтожена ракетная программа Ирана, соответственно, производство ракет, производство барражирующих боеприпасов, беспилотников. Здесь Иран, по всей видимости, в существенной степени сохранил свой потенциал. Другое дело, что новая волна атак, она, возможно, нанесет удар и по этой части иранского военного потенциала. Но что самое главное, у Ирана есть потенциал, в том числе применения противокорабельных ракет. Соответственно, для блокады Ормузского пролива это очень важно сказал Войтоловский

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран продолжит вести переговоры с США, а если этого не произойдет, Исламская республика столкнется с проблемами, которых у них раньше не было.