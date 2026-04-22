Москва22 апр Вести.После завершения конфликта с США и Израилем Иран может возобновить свою ядерную программу, которая, возможно, перестанет быть сугубо мирной. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

По словам эксперта, одной из целей американо-израильского вторжения было уничтожение иранской ядерной программы, но почти ни к каким успехам операция не привела: уран, который потенциально мог бы быть использован для создания ядерных устройств, американцы и израильтяне не уничтожили.

Возможно, он куда-то эвакуирован в какие-то подземные хранилища. Но ни американцы, ни израильтяне до него не добрались. И вот здесь возникает вопрос: а ради чего все это было? Огромные жертвы среди мирного населения, гигантские затраты американских военных ресурсов, многомиллиардные затраты американского бюджета, средств американских налогоплательщиков. Что, собственно, могут показать Трамп и его команда американским избирателям? Иранская ядерная программа, по всей видимости, после завершения конфликта возобновится, и есть вероятность, что она уже перестанет быть сугубо мирной, а может стать в том числе военной. Здесь опять нужны будут международные усилия сказал Войтоловский

Ранее Войтоловский оценил военный потенциал Ирана, оставшийся после атак, нанесенных Соединенными Штатами.