На Украине рассчитывают на заморозку конфликта с Россией до ноября 2026 года

Москва1 июн Вести.Киевские власти ожидают завершения горячей фазы конфликта с Россией до ноября 2026 года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации издания, в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского предполагают, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа собирается добиться остановки боевых действий в ноябре. Это связано с выборами в Конгресс США.

Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью сообщил источник "РБК-Украины" в окружении Владимира Зеленского

Как отмечает издание, Трампу придется сложно на предстоящих выборах, поэтому ему важно попытаться решить проблему с Украиной.

Ожидается, что в ближайшее время Украину посетят главные американские переговорощики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В Киеве надеются, что сторонам удастся заморозить конфликт, зафиксировав позиции по актуальной линии фронта. Кроме того, украинские власти рассчитывают получить гарантии безопасности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа искренне хочет мира на Украине.