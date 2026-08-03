Зеленский заявил о планах завершить конфликт с Россией до зимы Зеленский: Киев постарается склонить Россию к миру до зимы

Москва3 авг Вести.Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить конфликт с Россией до зимы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его убеждению, помочь склонить Россию к миру могут дипломатические усилия, удары по регионам РФ и санкции европейских партнеров. Впрочем, он подчеркнул, что на 100% невозможно спрогнозировать, когда сработают все эти меры.

Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью заявил он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят быстрых перспектив для возобновления в Турции переговорного процесса по Украине.