Москва3 авгВести.Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить конфликт с Россией до зимы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его убеждению, помочь склонить Россию к миру могут дипломатические усилия, удары по регионам РФ и санкции европейских партнеров. Впрочем, он подчеркнул, что на 100% невозможно спрогнозировать, когда сработают все эти меры.
Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осеньюзаявил он
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят быстрых перспектив для возобновления в Турции переговорного процесса по Украине.