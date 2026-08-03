В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным и форматах перемирия Подоляк: Зеленский предлагает Москве три варианта перемирия

Москва3 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает России несколько вариантов перемирия и готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ со ссылкой на слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка.

[Зеленский] предлагает любые форматы перемирия: и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка… по линии фронта для того, чтобы дальше вести тяжелые переговоры приводит кадры с заявлением Подоляка Telegram-канал "Политика страны"

Кроме того, он подчеркнул готовность Зеленского к личной встрече с российским лидером "для обсуждения сложных вопросов".

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена аккумулировать дипломатические усилия, удары по регионам РФ и санкции европейских партнеров, чтобы завершить конфликт с Россией до зимы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин уже озвучивал все предложения РФ по Украине, и в Киеве "хорошо знают, что нужно делать".