Москва16 июлВести.Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским может придать новый импульс мирному процессу по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, у Киева есть "реальные предложения" по вопросу завершения конфликта.
Именно встреча Путина с Зеленским может придать новый импульс мирному процессусказал Сибига
Он отметил, что местом такой встречи может стать Турция.
Украинский министр добавил, что сейчас настало время начать мирные переговоры и завершить конфликт на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву. Вместе с тем российский лидер отмечал, что пока не видит смысла встречаться с главой киевского режима.