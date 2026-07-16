Сибига: встреча Путина и Зеленского придаст новый импульс переговорам по Украине

Сибига рассказал, что может придать новый импульс мирному процессу по Украине Сибига: встреча Путина и Зеленского придаст новый импульс переговорам по Украине

Москва16 июл Вести.Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским может придать новый импульс мирному процессу по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, у Киева есть "реальные предложения" по вопросу завершения конфликта.

Именно встреча Путина с Зеленским может придать новый импульс мирному процессу сказал Сибига

Он отметил, что местом такой встречи может стать Турция.

Украинский министр добавил, что сейчас настало время начать мирные переговоры и завершить конфликт на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву. Вместе с тем российский лидер отмечал, что пока не видит смысла встречаться с главой киевского режима.